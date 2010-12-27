В Ленобласти появятся полигоны для петербургского мусора

Область готова объединиться с Петербургом для контроля за оборотом отходов.

Губернатор Ленобласти Александр Дрозденко заявил, что область заинтересована в совместной работе над мусорной реформой с Петербургом. Об этом сообщила пресс-служба областного правительства.

Свою позицию Дрозденко прокомментировал после прозвучавшего в ходе пресс-конференции Владимира Путина аналогичного вопроса. Губернатор отметил, что прозрачность в сфере обращения с мусором в регионе возможно после присоединения к реформе города. Предложения по формированию единой системы контроля за оборотом отходов уже направлены в петербургскую администрацию, в Ленобласти считают, что уже построили эффективный механизм. От города в области ждут отклика как можно скорее.

Также Дрозденко отметил, что город и область могут считаться единым пространством в деле образования потоков мусора, но принимать отходы вынуждена именно Ленобласть из-за отсутствия в городе места для полигонов. Губернатор пообещал, что в регионе появятся общественные советы, а также надзорные органы, контролирующие ситуацию в области и Петербурге и следящие за договорными отношениями между оператором, перевозчиками и населением.

Недостаточное понимание жителями региона реформы губернатор также видит, поэтому предпринята приостановка начислений за обращение с мусором, а региональный оператор до февраля составит четкий реестр контейнерных площадок, которые дооборудуют муниципалитеты.

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