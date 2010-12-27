"Петербуржцы генерируют отходы": Путин прокомментировал мусорную реформу

В четверг, 19 декабря, началась Большая пресс-конференция Владимира Путина. В рамках этого мероприятия президент прокомментировал мусорную реформу в Петербурге.
Президент сделал исключение и ответил на вопрос выкрикнувшего журналиста, который пожаловался на мусор в Ленинградской области.
Президент отметил, что раньше Ленобласть и Петербург были едиными экономическими районами. По мнению Путина, в настоящее время, у них "разные интересы". Также глава государства отметил, что многие петербуржцы живут в Ленобласти.
"Получаертся, что петербуржцы генерируют отходы в ленобласти",
—отметил глава государства.
Президент заявил, что в этом вопросе важен контакт между властными структурами и населением.
"Мы генерируем в год 70 млн тонн бытовых отходов в стране — говорит президент. Такой системы — переработки мусора — ни в России, ни в СССР — не было. Мы создаем ее с нуля. Принята схема территориального планирования по решению этого вопроса. Но чего не хватает — прямого общения с гражданами, нужно показывать, что будет, как будет развиваться, где будет перерабатываться и захораниваться. Мы должны избавиться от всяких серых схем и криминала",
—отметил президент.
Также Путин заявил, что мусор можно было бы вывозить из Петербурга не в Ленобласть, а к Северному Ледовитому океану, но это повысило бы тарифы.
Ранее мы писали, что Кремль ограничил размер плакатов на пресс-конференцию Путина.
Фото:скриншот
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