Они не должны быть больше альбомного варианта бумаги.

Кремль ограничил размер плакатов на пресс-конференцию Путина. Журналистов попросили не приносить с собой баннеры, превышающие размер А4. Большие листы бумаги мешают работе фотографов и операторов. Такую информацию предоставили в пресс-службе администрации главы РФ. В ведомстве также уточнили размер бумаги, которую можно проносить. Он не должен быть больше 210мм×297мм.

Напомним, что событие с участием президента РФ пройдет 19 декабря в Центре международной торговли

Ранее Piter.tv писал о том, что Путин и Лукашенко встретятся в Петербурге 20 декабря.

Видео: YouTube/United Nations, NBC News