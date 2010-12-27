Путин и Лукашенко встретятся в Петербурге 20 декабря

Глава Белоруссии приедет с рабочим визитом.

Президент Белоруссии Александр Лукашенко приедет с рабочим визитом в Петербург 20 декабря. Он примет участие в заседании Высшего Евразийского экономического совета и неформальном саммите глав государств СНГ. Также Лукашенко проведёт переговоры с Путиным. Об этом сообщило ТАСС.

Во время Евразийского экономического совета будут подведены итоги 2019 года, также лидеры стран обсудят проблемы и перспективы совместной работы в следующем году. В том числе будет озвучен вопрос о переходе Белоруссии в 2020 году председательства в ЕАЭС.

Путин и Лукашенко договорились встретиться в Петербурге во время переговоров в Сочи 7 декабря.

Москва и Минск договорились о схеме компенсаций за налоговый маневр.