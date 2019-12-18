Законопроект принят в третьем чтении.

Госдума запретила сжигать непереработанный мусор в третьем чтении. Закон уточнил вопрос оплаты за негативное воздействие на экологическую обстановку. Депутаты расшили понятие "утилизация отходов", теперь он подразумевает выплату компенсации. Ее будут платить компании-загрязнители в региональные и местные бюджеты (96% платежей).

Вырученные средства пойдут на целевые нужды по ликвидации отходов. Также запрещается сжигать отходы до полного извлечения из них полезных свойств. До этого мусор нужно переработать и выявить полезные фракции.

Ранее Piter.tv писал о том, что Петербург вошел в ТОП-8 самых экологичных регионов России.

Видео: YouTube/Journeyman Pictures