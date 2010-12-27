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Петербург вошел в ТОП-8 самых экологичных регионов России
Сегодня, 21:24
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nadezhda_sib

Петербург вошел в ТОП-8 самых экологичных регионов России

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Ранее Северо-Западный Федеральный округ занял третье место по итогам осени 2019.

Петербург занял восьмое место по итогам "Национального экологического рейтинга регионов", составленного организацией "Зеленый патруль" и "Национальным экологическим корпусом". 

При составлении рейтинга специалисты провели общественный мониторинг и сравнительную оценку регионов России в сфере экологической безопасности и охраны окружающей среды. Учитывалась информация, полученная из органов власти, общественных и экспертных организаций, СМИ, а также инициативных групп граждан. 

В комитете по природопользованию Петербурга отметили, что в Смольном следят за экологической ситуацией в городе: ликвидируют разливы нефтепродуктов и нефтеводяных смесей, убирают мусор, реагируют на сообщения горожан об аварийных ситуациях, связанных с отходами. 

В экологическом рейтинге городов федерального значения Северная столица заняла второе место. Лидером оказалась Москва. 

Ранее Piter.TV сообщил о том, что более 3,5 тысяч молодых лососей выпустили в Неву под Новый год

Фото: pixabay.com 

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Категории: Лента новостей, Новости СПб,

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