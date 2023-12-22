Полиция задержала подозреваемых, которые отрезали мочку уха жителю Пикалево

Нападавшие нанесли жертве ножевые ранения, требуя указать место хранения наличных денег.

В Ленобласти полиция задержала подозреваемых в разбое в Пикалево Бокситогорского района. Об этом сообщили в пресс-службе МВД по Петербургу и Ленобласти.

Как сообщалось ранее, 17 декабря 2023 года у дома 29 по Советской улице в Пикалево трое неизвестных силой усадили 57-летнего местного жителя в автомобиль и вывезли в лесной массив в районе деревни Заречье. Нападавшие нанесли жертве ножевые ранения, требуя указать место хранения наличных денег. Отобрав десять тысяч рублей, мобильный телефон и ключи от квартиры и гаража, один из нападавших уехал обыскивать квартиру потерпевшего. Еще двое остались его сторожить. Когда подельник вернулся, ничего не найдя ценного в квартире, все трое скрылись с места преступления. Было возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 162 УК РФ (разбой). Пострадавший был госпитализирован с резаным ранением средней трети левого бедра, закрытым переломом ребер слева, частичной ампутацией мочки левого уха, гематомами и ссадинами на лице

В одной из квартир дома 19 по Галицкой улице в поселке Шушары 8 февраля по подозрению в совершении указанного преступления задержаны твое 25-летних мужчин. У задержанных изъят автомобиль Skoda, на котором они передвигались в момент совершения преступления, а также личные вещи и ключи, принадлежащие потерпевшему.

Видео: МВД