  1. Главная
  2. Новости
  3. Лента новостей
Сегодня, 15:41
131
mapero Код плеера Добавить в Яндекс.Новости

В Ленобласти мужчину отправили в реанимацию за просьбу убавить звук

0 0

У пострадавшего диагностировали переломы и травму головы.

В Ленобласти местного жителя жестоко избили за просьбу сделать потише музыку. Об этом сообщили в tg-канале "Раньше всех Петербург".

Соседи мужчины устроили шумную вечеринку под окнами пострадавшего в рабочий день. Когда мужчина попросил убавить звук, агрессивные разбойники накинулись на него с кулаками. Злоумышленники отправили соседа в реанимацию. 

У пострадавшего диагностировали многочисленные переломы и серьезную травму головы. Его госпитализировали в тяжелом состоянии. 

На место случившегося прибыли стражи порядка. Подробности уточняются.

Ранее Piter.tv стало известно, что в Луге пьяный сын избил отца и забрал у него деньги.

Видео: Telegram / Раньше всех. Петербург

Теги: избили, ленобласть, полиция, хулиганы
Категории: Лента новостей, Новости СПб, Происшествия, Новости Ленинградской области,

Обсуждение ( 0 ) Посмотреть все

Новые комментарии