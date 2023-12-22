В Ленобласти мужчину отправили в реанимацию за просьбу убавить звук

У пострадавшего диагностировали переломы и травму головы.

В Ленобласти местного жителя жестоко избили за просьбу сделать потише музыку. Об этом сообщили в tg-канале "Раньше всех Петербург".

Соседи мужчины устроили шумную вечеринку под окнами пострадавшего в рабочий день. Когда мужчина попросил убавить звук, агрессивные разбойники накинулись на него с кулаками. Злоумышленники отправили соседа в реанимацию.

У пострадавшего диагностировали многочисленные переломы и серьезную травму головы. Его госпитализировали в тяжелом состоянии.

На место случившегося прибыли стражи порядка. Подробности уточняются.

Ранее Piter.tv стало известно, что в Луге пьяный сын избил отца и забрал у него деньги.

Видео: Telegram / Раньше всех. Петербург