В Ленобласти ожидается похолодание с дождями и грозами

Два дня Ленинградская область будет находиться во власти циклона.

23 июля Ленинградская область продолжит находиться во власти циклона, ранее спровоцировавшего сильнейшее наводнение в Европе. Катастрофических последствий от него ожидать уже не приходится, однако ощутимое похолодание, усилившийся ветер и дожди с грозами синоптики прогнозируют на целых два дня вперед: четверг и пятницу. По сравнению с недавней аномальной жарой падение температуры для ленинградцев может оказаться весьма заметным.

ФГБУ "Северо-Западное УГМС" сообщает, что в пятницу по области ожидается пасмурная погода с редкими прояснениями. Западный ветер - преимущественно умеренный, но с сильными порывами в некоторых районах до 15-17 м/с. Температура днем будет колебаться от +18 до +23 градусов, в ночь с 22 на 23 июля столбик термометра может опуститься до +8 градусов.

Об ухудшении погоды в пятницу синоптики предупредили и петербуржцев.

Фото: Pexels