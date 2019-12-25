Петербуржцев предупредили об ухудшении погоды в пятницу

В ночь на пятницу ожидаются дожди и грозы.

В четверг, 22 июля, главное управление МЧС России по Петербургу предупредило петербуржцев об ухудшении погоды завтра, 23 июля.

Согласно информации ФГБУ "Северо-Западное УГМС, в ночь на пятницу ожидаются кратковременные дожди, местами грозы и усиление ветра до 15 метров в секунду в прибрежных районах города.

Петербуржцы получили, что давно хотели: циклон принес в Петербург прохладу и дожди. Сегодня столбики термометров в городе покажут +21…+23 градусов, в Ленобласти ожидается до +19…+24 градусов.

Ранее мы писали, что ЗСД частично перекроют из-за соревнований по триатлону.

Фото: Piter.tv