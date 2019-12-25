ЗСД частично перекроют из-за соревнований по триатлону

Состязание состоится 1 августа.

В воскресенье, 1 августа, участок Западного Скоростного Диаметра будет частично перекрыт из-за проведения соревнований по триатлону IRONMAN 70.3. Об этом сообщили организаторы события.

Так, с 03:30 до 13:30 ЗСД будет перекрыт от трассы Скандинавия до Васильевского острова. Также с 4 утра до 17 часов будет недоступен для проезда Крестовский проспект от Южной дороги до улицы Рюхиной и Южная аллея. С 5 утра до 9:45 автомобилисты не смогут проехать по Северной дороге от Бодрова переулка до Яхтенного моста. С 5 утра до 17 часов будут перекрыты Теннисная и Велосипедная аллеи. Кроме того, 1 августа с 15:30 до 17:00 закроют Южную дорогу от Крестовского проспекта до Теннисной аллеи.

Серия международных соревнований по триатлону IRONMAN 70.3 проводится Всемирной Корпорацией Триатлона (WTC). Каждая гонка состоит из трех этапов: заплыв на 1,9 км, велосипедный заезд на 90,1 км и забег на 21,1 км. IRONMAN 70.3 впервые будет проходить в Петербурге с 30 июля по 1 августа.

Ранее мы писали, что в Петербурге из-за дорожных работ изменят маршруты трамваи и троллейбусы.

Фото: pexels.com