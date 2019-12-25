В Петербурге из-за дорожных работ изменят маршруты трамваи и троллейбусы

В "Горэлектротрансе" просят горожан заранее планировать свой маршрут, учитывая все изменения.

С сегодняшнего дня, 22 июля, в Петербурге некоторые троллейбусы и трамваи изменят маршруты следования из-за дорожных работ, передает пресс-служба "Горэлектротранса".

У улицы Стахановцев начнут реконструировать теплосеть, поэтому троллейбусы № 1 и 22 с 1:30 24 июля до 5:00 26 июля пустят по другим дорогам: маршрут №1 пройдет по улицам Маршала Тухачевского и Апрельской, проспекту Металлистов, Якорной улице, Большеохтинскому мосту, Тульской улице, Суворовскому и Невскому проспектам, а затем по действующей трассе до конечной станции "Ординарная ул.". Троллейбус №22 пройдет до Заневской площади, после по Новочеркасскому проспекту, Большеохтинскому мосту, Тульской улице, Суворовскому и Невскому проспектам до "площади Труда".

С субботы, 24 июля, по 31 июля рабочие приступят к починке трамвайных путей на проспекте Обуховской Обороны. Из-за этого изменятся маршрут трамваев № 7, 24, 27, 39 и 65. С ночи 26 июля до ночи 31 июля перекроют движение от узла у эстакады до Фарфоровской улицы.

Помимо этого, с 05:00 31 июля до 05:00 2 августа закрывается трамвайное движение по Пискаревскому проспекту от Полюстровского проспекта до улицы Жукова.

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Фото: Piter.tv