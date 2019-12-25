Циклон принес в Петербург прохладу и дожди 22 июля

Ближе к вечеру возможны грозы.

В четверг, 22 июля, синоптическая ситуация в Петербурге будет определяться циклоном, выходящим на северо-восток Европейской России. Он будет поставлять в город прохладные воздушные массы и облака, которые после полудня станут причиной кратковременных дождей. Ближе к вечеру возможны локальные грозы. Об этом заявил ведущий специалист центра "Фобос" Михаил Леус в Facebook.

Днем столбики термометров в городе покажут +21…+23 градусов, в Ленобласти ожидается до +19…+24 градусов. Ветер подует с запада со скоростью 5-10 м/с, порывистый. Атмосферное давление будет падать и составит 753 мм рт. ст., что ниже нормы.

Ранее рыбаки заметили смерч над Ладожским озером.

Фото: pexels.com