Рыбаки заметили смерч над Ладожским озером

Ветер собрался в одну гигантскую воронку и поднялся от воды до уровня неба.

Несколько дней назад над Ладожским озером заметили смерч. Необычное природное явление наблюдали рыбаки, ловившие рыбу в районе деревни Дубно.

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Автор поста также приложил снимок в доказательство своих слов. На кадре действительно можно увидеть нечто похожее на смерч. Ветер собрался в одну гигантскую воронку и поднялся от воды до уровня неба.

Один из пользователей интернета отметил, что смерчи часто бывают и над Финским заливом, и "это нормально".

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Фото: ВКонтакте / Неизданное ДТП и ЧП | Санкт-Петербург