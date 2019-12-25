Рыбаки заметили смерч над Ладожским озером

Несколько дней назад над Ладожским озером заметили смерч. Необычное природное явление наблюдали рыбаки, ловившие рыбу в районе деревни Дубно.
Апокалипсис ближе, чем мы думаем.
Прокомментировал увиденное очевидец
Автор поста также приложил снимок в доказательство своих слов. На кадре действительно можно увидеть нечто похожее на смерч. Ветер собрался в одну гигантскую воронку и поднялся от воды до уровня неба.
Один из пользователей интернета отметил, что смерчи часто бывают и над Финским заливом, и "это нормально".
Ранее мы писали, что из-за аномальной жары вода в Неве и Ижоре прогрелась до рекордной температуры.
Фото: ВКонтакте / Неизданное ДТП и ЧП | Санкт-Петербург
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