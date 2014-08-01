В Ленобласти ожидается ежегодный рост турпотока

Такое предположение высказал заместитель председателя правительства Ленинградской области, председателькомитета по сохранению культурного наследия Владимир Цой.

Ежегодный прирост числа туристов в Ленинградскую область прогнозируется на уровне 5-10%. Такое предположение высказал заместитель председателя правительства Ленинградской области, председателькомитета по сохранению культурного наследия Владимир Цой после присвоения туристическому маршруту "Энергия Ладоги" статуса национального.

Как сообщила пресс-служба областного правительства, новый национальный маршрут, являющийся частью проекта "Серебряное ожерелье России", способствует увеличению числа путешественников, развитию бизнеса и улучшению качества сервиса. По словам Цоя, региональные власти надеются на ежегодный прирост турпотока в пределах 5-10%. На заседании экспертного совета при Министерстве экономического развития "Энергия Ладоги" был удостоен статуса четвертого национального туристического маршрута Ленинградской области.

Маршрут охватывает территории вокруг Ладожского озера, включая Старую Ладогу и Лодейное Поле, а также часть Карелии и Приозерск. Туристам предлагается комфортное размещение, традиционная кухня с местными блюдами, такими как калитки и рыба из Ладожского озера, а также возможность ознакомиться с историческими достопримечательностями, включая древние крепости и монастыри, играющими важную роль в истории российского государства.