Туристический маршрут "Энергия Ладоги" признан национальным

Маршрут охватывает окрестности Ладожского озера, проходя через Старую Ладогу и Лодейное Поле, включая часть Карелии и ведущий в Приозерск.

На заседании экспертного совета при Министерстве экономического развития России статус четвертого национального туристического маршрута Ленинградской области был присвоен "Энергии Ладоги". Об этом сообщили в администрации области.

Маршрут охватывает окрестности Ладожского озера, проходя через Старую Ладогу и Лодейное Поле, включая часть Карелии и ведущий в Приозерск. Туристы смогут попробовать традиционные блюда местной кухни, такие как вепские калитки и ладожская рыба, а также посетить древние крепости и монастыри, которые являются свидетелями истоков российской государственности и хранят духовность и традиции русского народа.

Новый национальный маршрут, который является частью проекта "Серебряное ожерелье России", поможет увеличить туристический поток, стимулировать развитие бизнеса и улучшить качество обслуживания.