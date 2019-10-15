В Ленобласти определили компанию для реставрации старинной часовни в Заозерье

Эти работы выполнит Реставрационная компания "Закомара".

Определена компания, которая займется уникальной работой – реставрацией старинной деревянной Петропавловской в Подпорожском районе (Северо-Восток, близко к Карелии и Новгородской земле) Ленинградской области. Как говорится в документации закупки, по итогам которой планировалось найти исполнителя проекта, победу в конкурсе с ограниченным участием одержало ООО "Реставрационная компания "Закомара" (Петербург). О размещении закупки Piter.tv сообщало в середине сентября.

Комитет госзаказа Ленобласти был готов заплатить за реставрацию часовни 13,4 млн рублей. Свои предложения на конкурс представили 3 компании.

"Закомара" запросила за свои услуги 13,3 млн рублей, ООО "Анфилада" - 11,95 млн рублей, ООО "Апекс" - 12,758 млн рублей. Больше всего баллов получило предложение первого из участников.

По имеющимся данным ООО "РК "Закомара" было основано в 2008 году, много раз участвовало в тендерах в качестве исполнителя работ. Подобными проектами уже занималось.

Построенная в 18-м веке Петропавловская часовня расположена в деревне Заозерье. Дотошным составителям документации этой закупке пришлось признать - точную дату строительства часовенки не знает никто: письменных документов на этот счет не нашли. Она одноглавая, украшена деревянной резьбой, имеет звонницу с шатровым куполом, высокий подклет. Фундамента у часовни нет. Она стоит на больших валунах. Является объектом культурного наследия федерального значения.

Согласно документации к закупке, состояние часовни – неудовлетворительное.

Реставраторам предстоит заняться ее фундаментом, перебрать сруб основного объема, крыльцо, заменить тесовое покрытие крыши, восстановить оконные и дверные наличники, провести другие работы.

Как ожидается, реставрация будет проходить в 2020-2021 годах.

Как сообщало ранее Piter.tv, проекты восстановления фортов в Кронштадте одобрены правительственным советом Петербурга.

Фото: kartarf.ru