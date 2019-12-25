В Ленобласти проведут реставрацию старинной деревянной часовни в Подпорожском районе

В Ленинградской области планируется провести реставрацию старинной деревянной часовни в Подпорожском районе. Соответствующую закупку разместил комитет госзаказа Ленобласти.

Построенная в 18-м веке Петропавловская часовня расположена в деревне Заозерье. Точную дату строительства не знает никто: письменных документов на этот счет не нашли. Она одноглавая, украшена деревянной резьбой, имеет звонницу с шатровым куполом, высокий подклет. Фундамента у часовни нет. Она стоит на больших валунах. Является объектом культурного наследия федерального значения.

Согласно документации к закупке, состояние часовни – неудовлетворительное.

Реставраторам предстоит заняться ее фундаментом, перебрать сруб основного объема, крыльцо, заменить тесовое покрытие крыши, восстановить оконные и дверные наличники, провести другие работы.

Как ожидается, реставрация будет проходить в 2020-2021 годах. Из областного бюджета на нее выделяется 13,4 млн рублей.

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Фото: kartarf.ru