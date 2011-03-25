В Ленобласти не станут вводить антиковдные ограничения перед Новым годом

В Ленобласти не станут вводить новые коронавирусные ограничения к Новому году. Об этом в ходе пресс-конференции заявил губернатор области Александр Дрозденко.
Власти региона разрешили заведениям работать, но для этого им необходимо иметь при себе ковидные паспорта. Также сотрудники обязаны проверять у гостей наличие QR-кода о вакцинации или перенесенном заболевании или же отрицательного ПЦР-теста.
Кроме того, Дрозденко разрешил детским садам, школам и домам культуры проводить новогодние мероприятия, на которые могут прийти и родители. Но только те, у кого есть при себе QR-код или отрицательный ПЦР-тест.
В Петербурге же новогодние мероприятия могут пройти онлайн из-за нового штамма коронавируса. В настоящий момент в Смольном рассматривают несколько сценариев празднования Нового года в городе. Если эпидемиологическая обстановка ухудшится, то мероприятия проведут в онлайн-формате. Кроме того, многое зависит от темпов вакцинации в Петербурге.
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Фото: Piter.TV
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