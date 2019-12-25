Новогодние мероприятия в Петербурге могут пройти онлайн из-за нового штамма коронавируса

Все будет зависеть от темпов вакцинации и развития эпидобстановки.

Ситуация с распространением коронавируса в Петербурге внушает сдержанный оптимизм, однако есть некоторые опасения по поводу нового штамма. Об этом заявил журналистам вице-губернатор Борис Пиотровский.

В настоящий момент в Смольном рассматривают несколько сценариев празднования Нового года в городе. Если эпидемиологическая обстановка ухудшится, то мероприятия проведут в онлайн-формате. Кроме того, многое зависит от темпов вакцинации в Петербурге.

Ранее мы рассказывали о новом штамме коронавируса "омикрон".

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