Новогодние мероприятия в Петербурге могут пройти онлайн из-за нового штамма коронавируса

Ситуация с распространением коронавируса в Петербурге внушает сдержанный оптимизм, однако есть некоторые опасения по поводу нового штамма. Об этом заявил журналистам вице-губернатор Борис Пиотровский.
В настоящий момент в Смольном рассматривают несколько сценариев празднования Нового года в городе. Если эпидемиологическая обстановка ухудшится, то мероприятия проведут в онлайн-формате. Кроме того, многое зависит от темпов вакцинации в Петербурге.
Ранее мы рассказывали о новом штамме коронавируса "омикрон".
Фото: pexels.com
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