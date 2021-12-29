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В Ленобласти насчитали около 12 тысяч бездомных животных
Сегодня, 13:04
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nastya960 Добавить в Яндекс.Новости

В Ленобласти насчитали около 12 тысяч бездомных животных

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Проблема с агрессивными животными острее всего стоит во Всеволожском, Бокситогорском и Ломоносовском районах.

Количество безнадзорных животных в Ленобласти составляет чуть менее 12 тысяч голов. Об этом на пресс-конференции ТАСС сообщил начальник Управления ветеринарии региона Леонид Кротов.

Он отметил, что за 2021 год количество бездомных собак и кошек сократилось в Ленобласти примерно на тысячу голов. Отлову, стерилизации и возвращению в естественную среду подлежат около 3 тысяч собак. На 2022 год на эти цели выделят 52 миллиона рублей.

Проблема с агрессивными животными острее всего стоит во Всеволожском, Бокситогорском и Ломоносовском районах.

Ранее под Гатчиной злоумышленник застрелил беспородного пса.

Фото: pexels

Теги: животные, кошки, собаки
Категории: Лента новостей, Новости Ленинградской области,

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