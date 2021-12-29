Под Гатчиной злоумышленник застрелил беспородного пса

В Ленобласти живодер убил собаку. Мужчина застрелил беспородного пса. Об этом сообщили в группе "Мегаполис+ ДТП и ЧП Санкт-Петербург".
Инцидент произошел в поселке под Гатчиной, когда хозяйка выгуливала животное. Злоумышленник выстрелил в питомца прямо на глазах у 51-летней женщины.
Получив пулю, собака пробежала несколько метров, а затем легла на землю и тихо умерла. Подробности случившегося уточняются. Полиция уже начала проверку.
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Фото: Pexels
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