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Под Гатчиной злоумышленник застрелил беспородного пса
Сегодня, 18:40
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Под Гатчиной злоумышленник застрелил беспородного пса

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Собаку выгуливала 51-летняя хозяйка. Трагедия произошла у нее на глазах.

В Ленобласти живодер убил собаку. Мужчина застрелил беспородного пса. Об этом сообщили в группе "Мегаполис+ ДТП и ЧП Санкт-Петербург".

Инцидент произошел в поселке под Гатчиной, когда хозяйка выгуливала животное. Злоумышленник выстрелил в питомца прямо на глазах у 51-летней женщины. 

Получив пулю, собака пробежала несколько метров, а затем легла на землю и тихо умерла. Подробности случившегося уточняются. Полиция уже начала проверку.

Ранее на Piter.tv: в Ленобласти волк разорвал дворняжку.

Фото: Pexels

Теги: гатчина, живодер, ленобласть, собака, убил собаку
Категории: Лента новостей, Новости СПб, Происшествия, Новости Ленинградской области,

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