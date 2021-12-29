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В Ленобласти волк разорвал дворняжку

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Момент нападения попал на запись камеры наружного наблюдения.

Беспризорного пса загрыз волк в Кировском районе Ленобласти. Об этом сообщили очевидцы в группе "ДТП и ЧП Санкт-Петербург". 

Инцидент произошел в деревне Сопели накануне, 4 февраля. Собака пыталась бороться с лесным хищником, но дикий зверь одержал победу. 

Кадры схватки можно увидеть на видео. Момент нападения попал на запись камеры наружного наблюдения.

Ранее на Piter.tv: в "Фонде друзей балтийской нерпы" рассказали о негативном влиянии вездеходов на фауну.

Видео: ВКонтакте / ДТП и ЧП Санкт-Петербург

Теги: волк, дворняжка, нападение волка, собака
Категории: Лента новостей, Происшествия, Новости СПб, Новости Ленинградской области,

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