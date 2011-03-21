В Ленобласти начнут готовить гидов для религиозного туризма

Организованные группы познакомят с историей монастырей и храмов от Петербурга до Старой Ладоги.

В 47-ом регионе будет проходить подготовка специалистов с фуре религиозного туризма. Гидов обучат в стенах Никольского монастыря Старой Ладоги. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на председателя комитета по культуре и туризму Ленинградской области Евгения Чайковского.

Уже сформированные группы смогут проводить трассовые экскурсии от Петербурга до Старой Ладоги. Тематика прогулок будет не только религиозной, но и исторической.

Чайковский добавил, что на территории Ленобласти расположено самое большое число действующих монастырей по сравнению с другими регионами. В частности, Староладожский Никольский монастырь был построен в XIII веке, и освящён во имя святителя.

Ранее мы сообщили о том, что собственный сад Гатчинского дворца закрывается на зиму.

Фото: ВКонтакте / Староладожский Никольский мужской монастырь