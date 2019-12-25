Собственный сад Гатчинского дворца закрывается на зиму

Самый красивый уголок Гатчинского парка откроется только весной.

В Ленобласти на зимний сезон закрывается Собственный сад Гатчинского дворца. В него нельзя будет попасть с 17 октября. Об этом сообщили в пресс-службе музея-заповедника "Гатчина".

Самый красивый уголок Гатчинского парка откроется только весной. Напомним, что сад был создан в конце XVIII века. Территория получила такое название, потому что предназначалась только для прогулок императорской семьи и их приближенных.

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Фото: ВКонтакте / Гатчинский дворец