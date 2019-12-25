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Собственный сад Гатчинского дворца закрывается на зиму
Сегодня, 11:33
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Собственный сад Гатчинского дворца закрывается на зиму

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Самый красивый уголок Гатчинского парка откроется только весной.

В Ленобласти на зимний сезон закрывается Собственный  сад Гатчинского дворца. В него нельзя будет попасть с 17 октября. Об этом сообщили в пресс-службе музея-заповедника "Гатчина".

Самый красивый уголок Гатчинского парка откроется только весной. Напомним, что сад был создан в конце XVIII века. Территория получила такое название, потому что предназначалась только для прогулок  императорской семьи и их приближенных.

Ранее на Piter.tv:  в усадьбе Демидовых при пожаре сгорело 60 "квадратов".

Фото: ВКонтакте / Гатчинский дворец

Теги: закрытие, куда сходить в петербурге, сад гатчинского дворца
Категории: Лента новостей, Новости СПб,

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