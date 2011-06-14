В усадьбе Демидовых при пожаре сгорело 60 "квадратов"

С огнем боролись 25 спасателей.

Накануне вечером, 15 октября, переулке Гривцова в Петербурге горел дом № 1/64. Здание является усадьбой Демидовых, его построили три столетия назад. В историческом объекте горела обстановка площадью 60 "квадратов". Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по региону.

Информация о пожаре поступила диспетчеру в 20:00. С огнем отправились бороться 25 спасателей и пять единиц техники. Возгорание ликвидировали за 30 минут.

По предварительным данным, при пожаре никто не пострадал. Устанавливается причина случившегося.

Ранее на Piter.tv: при пожаре на Авангардной пострадала женщина.

Фото: www.citywalls.ru