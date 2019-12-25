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При пожаре на Авангардной пострадала женщина
Сегодня, 16:15
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При пожаре на Авангардной пострадала женщина

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Петербурженка попала в больницу.

Сегодня, 15 октября, в Красносельском районе произошел пожар. На Авангардной улице горела "двушка". Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по региону.

С огнем отправились бороться 15 спасателей и три спецмашины. Выяснилось, что в жилом доме полыхал балкон площадью 10 "квадратов".

Возгорание потушили в 13:30.При пожаре пострадала женщина. Ее доставили в больницу.

Ранее на Piter.tv: в Мурино вооруженные газовым баллончиком воришки обнесли хозяйственный магазин.

Фото: Piter.tv

Теги: авангардная улица, мчс, пострадала женщина, спасатели
Категории: Лента новостей, Происшествия, Новости СПб,

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