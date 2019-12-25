При пожаре на Авангардной пострадала женщина

Сегодня, 15 октября, в Красносельском районе произошел пожар. На Авангардной улице горела "двушка". Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по региону.
С огнем отправились бороться 15 спасателей и три спецмашины. Выяснилось, что в жилом доме полыхал балкон площадью 10 "квадратов".
Возгорание потушили в 13:30.При пожаре пострадала женщина. Ее доставили в больницу.
Ранее на Piter.tv: в Мурино вооруженные газовым баллончиком воришки обнесли хозяйственный магазин.
Фото: Piter.tv
Обсуждение ( 0 ) Посмотреть все