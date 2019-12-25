В Ленобласти начали работу посты весового контроля

Специалисты проверят большегрузы во время весенней просушки.

Со среду, 15 апреля, передвижные посты весового контроля начали проверку большегрузного транспорта в Ленобласти. Меры предприняты в связи с началом весенней просушки дорог. Об этом сообщила пресс-служба администрации региона.

Напомним, что запрет проезда большегрузов продлится до 4 мая. Превышением считаются нагрузки более 5 тонн на каждую ось по асфальтовыми дорогам и более 3 тонн по гравию. Исключение сделано для перевозок топлива, продуктов и товаров первой необходимости.

Нарушение запрета юридическим лицом карается административным штрафом до 400 тысяч рублей.

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Фото: Пресс-служба администрации Ленинградской области