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В Ленобласти начали работу посты весового контроля
Сегодня, 17:30
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В Ленобласти начали работу посты весового контроля

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Специалисты проверят большегрузы во время весенней просушки.

Со среду, 15 апреля, передвижные посты весового контроля начали проверку большегрузного транспорта в Ленобласти. Меры предприняты в связи с началом весенней просушки дорог. Об этом сообщила пресс-служба администрации региона.

Напомним, что запрет проезда большегрузов продлится до 4 мая.  Превышением считаются нагрузки более 5 тонн на каждую ось по асфальтовыми дорогам и более 3 тонн по гравию. Исключение сделано для перевозок топлива, продуктов и товаров первой необходимости.

Нарушение запрета юридическим лицом карается административным штрафом  до 400 тысяч рублей.

Ранее мы сообщали о том, что в Петербурге провели полную дезинфекцию Московского вокзала.

Фото: Пресс-служба администрации Ленинградской области 

Теги: ленинградская область
Категории: Новости Ленинградской области, Лента новостей,

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