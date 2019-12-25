Кроме того, пассажиров регулярно информируют о мерах по противодействию COVID-19.

В среду, 15 апреля, стало известно о том, что в Петербурге провели полную дезинфекцию Московского вокзала. Об этом сообщает пресс-служба Октябрьской железной дороги.

Специалисты обезопасили эффективными дезинфицирующими средствами как для людей, так и для животных. Отмечается, что на Московском вокзале регулярно информируют о мерах по противодействию COVID-19. Кроме того, для пассажиров сделали разметку для соблюдения дистанции.

В ОЖД отметили, что дезинфицирующие средства не представляют опасности для окружающих.

Ранее мы сообщали о том, что в Петербурге коронавирусом заболели 130 человек, поправились – 7.

Фото:ожд