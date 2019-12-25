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В Петербурге провели полную дезинфекцию Московского вокзала
Сегодня, 13:07
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IRINA_CHALKINA

В Петербурге провели полную дезинфекцию Московского вокзала

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Кроме того, пассажиров регулярно информируют о мерах по противодействию COVID-19.

В среду, 15 апреля, стало известно о том, что в Петербурге провели полную дезинфекцию Московского вокзала. Об этом сообщает пресс-служба Октябрьской железной дороги.

Специалисты обезопасили эффективными дезинфицирующими средствами как для людей, так и для животных. Отмечается, что на Московском вокзале регулярно информируют о мерах по противодействию COVID-19. Кроме того, для пассажиров сделали разметку для соблюдения дистанции. 

В ОЖД отметили, что дезинфицирующие средства не представляют опасности для окружающих.

Ранее мы сообщали о том, что в Петербурге коронавирусом заболели 130 человек, поправились – 7.

Фото:ожд

Теги: новости спб, общество
Категории: Лента новостей, Новости СПб,

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