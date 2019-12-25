В среду, 15 апреля, стало известно о том, что в Петербурге провели полную дезинфекцию Московского вокзала. Об этом сообщает пресс-служба Октябрьской железной дороги.
Специалисты обезопасили эффективными дезинфицирующими средствами как для людей, так и для животных. Отмечается, что на Московском вокзале регулярно информируют о мерах по противодействию COVID-19. Кроме того, для пассажиров сделали разметку для соблюдения дистанции.
В ОЖД отметили, что дезинфицирующие средства не представляют опасности для окружающих.
Ранее мы сообщали о том, что в Петербурге коронавирусом заболели 130 человек, поправились – 7.
Фото:ожд
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