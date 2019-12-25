В Ленобласти ограничили движение для большегрузов из-за весенней просушки

Ограничения действуют до 4 мая.

На трассах Ленобласти временной запрещено передвижение большегрузов. Об этом сообщает пресс-служба регионального комитета по дорожному хозяйству.

Дорожные службы выставляют на обочинах посты весового контроля. Через них не смогут проехать машины, осевая нагрузка которых превышает 5 тонн на асфальтовом покрытии и 3 тонны на грунтовом и аварийном покрытии. Ограничения продлятся до 4 мая. Отметим, что оно не коснётся перевозок продуктов питания и товаров первой необходимости.

Напомним, что просушка дорог проводится в 47-ом регионе каждый год.

Ранее мы рассказывали о том, что во Всеволожском районе готовятся к ремонту Дороги Жизни.

Фото: Пресс-служба регионального комитета по дорожному хозяйству