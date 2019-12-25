Во Всеволожском районе готовятся к ремонту Дороги Жизни

Он будет проходить с использованием особого асфальта.

Во вторник, 7 апреля, во Всеволожском районе 47-ого региона начнется ремонт Дороги Жизни. Об этом сообщила пресс-служба Правительства Ленобласти.

Работы пройдут в рамках проекта "Безопасные и качественные автомобильные дороги". Дорожники уложат особый асфальт, разработанный методом объемного проектирования "Суперпейв". Таким образом, благодаря прочности нового покрытия при ремонте будут учтены насыщенность дорожного потока и климатические особенности региона.

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