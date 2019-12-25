Съезд на развязке КАД с Дачным полностью перекроют

Дорожные работы будут проходить с 7 по 10 апреля.

В воскресенье, 5 апреля, водителей предупредили о том, что из-за дорожных работ 13-й съезд на транспортной развязке КАД в узле пересечения с трассой ЗСД и Дачным проспектом перекроют на три дня. Об этом рассказали в пресс-службе ФКУ Упрдор "Северо-Запад".

Работы по устранению колейности(неровностей) покрытия будут проходить с 7 по 10 апреля. Ремонт будет идти круглосуточно. На месте выставят специальные знаки и барьеры.

Ранее мы писали, что в Петербурге на неделю изменится движение пригородных поездов.

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