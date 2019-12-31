В Петербурге на неделю изменится движение пригородных поездов

Изменения затронут ряд пригородных поездов Октябрьской железной дороги.

В субботу, 4 апреля, стало известно, что с начала рабочей недели нужно будет внимательнее следить за расписанием электричек. Об этом сообщили в пресс-службе АО "Северо-Западная пригородная пассажирская компания".

Движение пригородных поездов изменится на время с 6 по 12 апреля. Изменения затронут ряд пригородных поездов Октябрьской железной дороги (ОЖД). Подробная информация о новом расписании движения будет размещена на станциях и вокзалах, а также на сайте СЗППК.

Ранее мы писали, что в Петербурге раздали 28 тысяч бесплатных проездных.

Фото: pixabay