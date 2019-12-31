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В Петербурге раздали 28 тысяч бесплатных проездных
Сегодня, 8:37
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nastya960

В Петербурге раздали 28 тысяч бесплатных проездных

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Они полагаются волонтерам и пенсионерам, которые работают в правоохранительных органах и медучреждениях.

Председатель комитета по транспорту Александр Головин рассказал, что в Петербурге, по данным на 1 апреля выдали 28 тысяч бесплатных "Подорожников".

Льготные проездные раздали тем, кто в силу своих служебных обязанностей должен продолжать ездить по городу и на работу. Их получили пенсионеры, которые работают в медицинских учреждениях и правоохранительных органах, студенты-волонтеры.

Незадолго до этого льготные проездные для пенсионеров и школьников были аннулированы, чтобы те меньше передвигались по городу.

Фото: Piter.TV

Теги: подорожник, проездной
Категории: Лента новостей, Новости СПб, Картина дня, Коронавирус в Петербурге,

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