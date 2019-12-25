В петербургском метро на неделю приостанавливаются действие и продажа льготных проездных

Изменение связано с постановлением городского правительства.

В петербургском метрополитене с 28 марта до 5 апреля не получится воспользоваться льготными и бесплатными проездными билетами, их действие приостановится, предупредили в пресс-службе подземки 26 марта. Такое изменение связано с новым постановлением городского правительства по борьбе с распространением коронавируса.

Льготные билеты перестанут действовать в отношении всех школьников и студентов, а также пенсионеров. Продажу подобных проездных для перечисленных категорий граждан также приостановят на неделю.

Напомним, что в Петербурге на неделю закроют все, кроме магазинов первой необходимости и аптек.

Фото: Piter.TV