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В Ленобласти начали проверку хостелов после массового заражения мигрантов коронавирусом
Сегодня, 12:47
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lizapoluda

В Ленобласти начали проверку хостелов после массового заражения мигрантов коронавирусом

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Особое внимание уделят общежитиям в строительной сфере.

После вспышки заражения коронавирусной инфекцией в хостеле мигрантов в Новосергиевке, представители региональной полиции и медицинских учреждений проверяют подобные учреждения во всех районах. Об этом сообщила председатель комитета по труду и занятости Ленобласти Алла Астратова.

Наиболее тщательно будут осматриваться места проживания строителей крупных объектов. На территории Петербурга и Ленобласти  Особое внимание будет уделено местам проживания строителей крупных объектов.

Ранее мы рассказали о том, что в Петербургском психоневрологическом интернате обнаружили коронавирус.

Фото: Pixabay 

Теги: коронавирус, ленинградская область
Категории: Новости Ленинградской области, Лента новостей,

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