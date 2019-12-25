В Ленобласти начали проверку хостелов после массового заражения мигрантов коронавирусом

После вспышки заражения коронавирусной инфекцией в хостеле мигрантов в Новосергиевке, представители региональной полиции и медицинских учреждений проверяют подобные учреждения во всех районах. Об этом сообщила председатель комитета по труду и занятости Ленобласти Алла Астратова.
Наиболее тщательно будут осматриваться места проживания строителей крупных объектов. На территории Петербурга и Ленобласти Особое внимание будет уделено местам проживания строителей крупных объектов.
Ранее мы рассказали о том, что в Петербургском психоневрологическом интернате обнаружили коронавирус.
Фото: Pixabay
Обсуждение ( 0 )