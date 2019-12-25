В Ленобласти начали проверку хостелов после массового заражения мигрантов коронавирусом

Особое внимание уделят общежитиям в строительной сфере.

После вспышки заражения коронавирусной инфекцией в хостеле мигрантов в Новосергиевке, представители региональной полиции и медицинских учреждений проверяют подобные учреждения во всех районах. Об этом сообщила председатель комитета по труду и занятости Ленобласти Алла Астратова.

Наиболее тщательно будут осматриваться места проживания строителей крупных объектов. На территории Петербурга и Ленобласти Особое внимание будет уделено местам проживания строителей крупных объектов.

Ранее мы рассказали о том, что в Петербургском психоневрологическом интернате обнаружили коронавирус.

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