Ранее пенсионер 1939 года рождения проходил лечение в горбольнице № 38 имени Семашко.

В четверг, 17 апреля, стало известно о том, что в Петербургском психоневрологическом интернате обнаружили коронавирус. Об этом сообщили в городском комитете по социальной политике.

К нам хотели выписать нашего получателя социальных услуг из больницы. Для того чтобы его принять, мы попросили сделать тест на коронавирус. Тест оказался положительным сказано в сообщении.

Отмечается, что 81-летний пенсионер поступил в психоневрологический интернат из городской больницы №38 имени Семашко. Мужчину перевели в госпиталь ветеранов войн.

Отмечается, что в психоневрологическом интернате соблюдают жесткий карантин. В настоящее время, у пациентов не зафиксировано температуры.

Ранее мы сообщали о том, что стало известно, как в Петербурге будут хоронить умерших от коронавируса.

Фото:pixabay