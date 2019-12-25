Стало известно, как в Петербурге будут хоронить умерших от коронавируса

Тело умершего от коронавируса родственникам не отдают.

В пятницу, 17 апреля, стало известно о том, как в Петербурге будут хоронить умерших от коронавируса. Об этом сообщили "Невские новости" со ссылкой на главу межведомственной рабочей группы по борьбе с коронавирусом и директора Национального медицинского исследовательского центра имени В.А. Алмазова Минздрава России Евгений Шляхто.

Согласно предписанию Роспобребнадзора, родственники умершего от COVID-19 не могут получить тело. Отмечается, что тела будут хоронить не обязательно в цинковом гробу, но в закрытом. Процесс захоронения будет осуществлять администрация Нового Колпинского городского кладбища. Родственники к процедуре не допускаются.

При этом, если родственники настаивают на кремации, то прах отдадут близким, и те смогут сами его захоронить.

Ранее мы сообщали о том, что коронавирусом заразились больше 30 кадетов-нахимовцев, прибывших на репетицию парада в Москву.

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