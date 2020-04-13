В хостеле мигрантов в Ленобласти произошла вспышка коронавируса

Коронавирусом заразились 10 человек.

В хостеле мигрантов в деревне Новосергиевка как минимум 10 человек заразились коронавирусом. Об этом 78.ru сообщили в пресс-службе администрации Всеволожского района Ленобласти.

Ещё 14 мигрантов на данный момент находятся под вопросом. Все с подтвержденным вирусом и с подозрением на инфекцию остаются в хостеле. У оставшихся людей берут анализы на COVID-19

Всего в хостеле находятся 472 человека.

Всего в Ленобласти подтверждено 16 новых случаев заражения коронавирусом.

Фото: ВК/ Всеволожский медиацентр В1