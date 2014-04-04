В Ленобласти может закрыться Светогорский комбинат по производству целлюлозы

Завод использует сырьё и материалы, импортируемые из Европы. Кроме того, компания является основным поставщиком воды и электричества для посёлка Светогорск.

Из-за нехватки сырья Светогорский комбинат по производству целлюлозы, бумаги и картона может сократить или временно остановить производство. Об этом 5 марта рассказали в пресс-службе американской компании Sylvamo, которой принадлежит предприятие.

Сейчас завод продолжает работу, компания пытается решить вопрос с цепочкой поставок и продолжить производство. Комбинат находится на границе с Финляндией, в нем работает около 1700 человек. Завод использует сырьё и материалы, импортируемые из Европы. Кроме того, компания является основным поставщиком воды и электричества для посёлка Светогорск.

Ранее стало известно, что с 4 марта Toyota приостанавливает производство в Петербурге. Это произошло в связи со сбоями поставок комплектующих. Напомним, что завод Hyundai в Петербурге приостановит производство в связи с нехваткой комплектующих в период с 1 по 5 марта.

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