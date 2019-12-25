Стало известно, что с 4 марта Toyota приостанавливает производство в Петербурге

Это произошло в связи со сбоями поставок комплектующих.

С 4 марта в Петербурге работа завода Toyota приостанавливается в связи со сбоями поставок комплектующих. В городе производят автомобили RAV4 и Camry. Об этом 2 марта сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу компании.

Напомним, что завод Hyundai в Петербурге приостановит производство в связи с нехваткой комплектующих в период с 1 по 5 марта.

Ранее в Петербурге могут национализировать западные компании. В этот список могут попасть такие мировые гиганты, как Сoca-Cola, Hyundai, Unilever и др.

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