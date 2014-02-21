В Ленобласти сотрудники скорой и медкабинетов в школах получат социальную выплату с 1 декабря

Дополнительную социальную выплату будут получать ленинградские медики с 1 декабря.

Согласно постановлению правительства Ленобласти, ленинградские медики получат дополнительную социальную выплату с 1 декабря. Эта поддержка будет оказана работникам скорой помощи и медикам, которые помогают в школах города. Об этом сообщили в пресс-службе администрации Ленинградской области.

Врачам скорой помощи будут выплачивать ежемесячно 11,5 тысяч рублей, фельдшерам – 7 тысяч рублей, медсестрам и медбратьям – 4,5 тысячи рублей, а водителям кареты скорой помощи – 3 тысячи рублей. Средний медицинский персонал, работающий в школе, получит прибавку к зарплате в размере 6,5 тысяч рублей.

Ранее сообщалось, что врачи Педиатрического университета удалили пулю из ладони 10-летнего пациента.

Фото: Piter.TV