В Ленобласти медики Кировской подстанции приняли роды на дому

Мать с новорожденной оперативно доставили во Всеволожский роддом.

В Ленобласти за минувшую неделю скорая помощь выполнила более 10 тыс. вызовов. Специалисты доставили в медицинские учреждения региона 2,7 тыс. пациентов. Кроме того, специалисты спасли молодую маму, которая не доехала до родильного дома. Медики Кировской подстанции приняли роды на дому. Об этом сообщили в пресс-службе администрации региона.

Маленькой жительнице области врачи помогли появиться на свет. Мать с новорожденной оперативно доставили во Всеволожский роддом. Пациентки хорошо себя чувствуют.

К детям врачи выезжали 1,6 тыс. раз. Еще 2,6 тыс. раз к врачам обратились пациенты с болезнями сердечно-сосудистой системы.

Добавим, что за последние семь дней к сотрудникам скорой помощи обратились 45 пострадавших в ДТП. Врачи спасли участников аварий.

Ранее на Piter.tv: в Ленобласти прокомментировали слухи о нехватке лекарств для диабетиков.

Фото: Телеграм / Админка Ленобласти, Pxhere