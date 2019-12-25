В Ленобласти прокомментировали слухи о нехватке лекарств для диабетиков

Александр Жарков отметил, что информация о дефиците искажает реальную картину обеспечения медицинскими изделиями.

Глава Комитета по здравоохранению Ленобласти Александр Жарков прокомментировал информацию о проблемах с доступностью медицинских изделий и расходных материалов для диабетиков.

Александр Жарков отметил, что информация о дефиците искажает реальную картину обеспечения медицинскими изделиями.

Сегодня в наличии имеются: шприцы 0,5 в наличии 47 тысяч штук, тест-полоски в наличии 12 662 упаковки по 50 шт, в том числе 4 тысячи упаковок для измерения уровня сахара в крови у детей. Дефицита сахароснижающих препаратов нет. Александр Жарков, глава регионального Комздрава

По его словам, иногда действительно есть дефицит по торговому наименованию (привычка пациента к конкретной марке, которой нет в наличии в данный момент, но есть аналог). Если пациент имеет право на льготное лекарство, которого нет в наличии, он должен обратиться к своему лечащему врачу для подбора аналога.

При невозможности использовать аналог лечащий врач связывается с региональным аптечным складом ЛенФарм, и его сотрудники принимают необходимые меры для перераспределения.

Ранее стало известно, что в Петербурге живут 178 тысяч людей с сахарным диабетом.

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