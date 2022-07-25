В Петербурге живут 178 тысяч людей с сахарным диабетом

Всемирный день борьбы с сахарным диабетом отмечается 14 ноября.

Всемирный день борьбы с сахарным диабетом отмечается 14 ноября. Как напомнил Комздрав Петербурга, сахарный диабет является одним из наиболее распространённых хронических заболеваний, а сосудистые осложнения диабета относятся к важнейшим медико-социальным проблемам. О том, какова ситуация с заболеваемостью диабетом, рассказала главный диабетолог Комитета по здравоохранению Ирина Карпова.

На 10 ноября в регистре в Петербурге находятся 178 726 пациентов сахарным диабетом, в том числе 2622 – детей и подростков. Прирост за 10 месяцев 2023 года составил 10 611человек (6,3%).

Распространенность сахарного диабета в Северной столице с 1970 года выросла в 4,7 раза, с 800 человек до 3774 человек на 100 тысяч взрослого населения. Сахарным диабетом первого типа болеют 7,8 % из общего числа больных диабетом, сахарным диабетом второго типа – 92 %. Более 40 тысяч человек получают инсулинотерапию.

Ранее компания BIOCAD получила разрешение на клиническое исследование препарата, который предупреждает сахарный диабет 1-го типа.

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