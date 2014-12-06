BIOCAD испытает в Петербурге препарат, предупреждающий сахарный диабет

В основе препарата – моноклональные антитела.

Компания BIOCAD получила разрешение на клиническое исследование препарата, который предупреждает сахарный диабет 1-го типа. Испытания пройдут в Северной столице, в них смогут поучаствовать здоровые мужчины в возрасте от 18 до 45 лет, пишет "Петербургский дневник".

В основе препарата – моноклональные антитела, способные разрушать бета-клетки поджелудочной железы при потере организмом способности синтезировать инсулин.

Для определенной части пациентов, мы надеемся, нам удалось определить причину гибели клеток и найти возможность защитить их. В случае успеха такая терапия позволит на существенный период отсрочить зависимость пациентов с диабетом от инсулина. Дмитрий Чудаков, директор Института трансляционной медицины РНИМУ им. Пирогова

Ранее на Piter.TV: препарат для терапии миеломы начали производить в Петербурге.

Фото: Piter.TV