В Петербурге 14 ноября проходят акции по выявлению сахарного диабета

По данным городского Регистра больных сахарным диабетом, в Петербурге на учете состоят 194 тысячи 479 человек.

В четверг, 14 ноября, отмечается Всемирный день борьбы с диабетом. В этот день в медицинских учреждениях Петербурга проходят акции по выявлению и профилактике этого заболевания.

По данным городского Регистра больных сахарным диабетом, в Петербурге на учете состоят 194 тысячи 479 человек. Все пациенты с диабетом первого и второго типа обеспечиваются инсулином, лекарствами и тест-полосками для измерения сахара крови в домашних условиях. В этом году заявка на закупку лекарственных препаратов и медицинских изделий для лечения и контроля сахарного диабета составляет 4,3 млрд рублей.

Петербуржцы могут получить всю необходимую информацию о заболевании в "Школах для пациентов с сахарным диабетом" в амбулаторной и стационарной сети.

Сегодня во многих медицинских учреждениях Петербурга можно бесплатно пройти обследование на сахарный диабет. Подробную информацию об акциях можно найти на сайтах и в социальных сетях поликлиник.

Ранее петербуржцам рассказали о симптомах диабета.

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