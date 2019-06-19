В Петербурге для пациентов с сахарным диабетом создадут и оснастят эндокринологические центры и школы

В регистре в Петербурге находятся 178 726 пациентов с сахарным диабетом.

Губернатор Северной столицы Александр Беглов подписал распоряжение Правительства Санкт‑Петербурга "Об утверждении плана мероприятий по борьбе с сахарным диабетом на 2023-2025 годы". Об этом сообщила пресс-служба Смольного.

Согласно плану мероприятий по борьбе с сахарным диабетом на 2023-2025 годы, в городе будут созданы (развиты) и оснащены региональные эндокринологические центры и школы для пациентов с сахарным диабетом.

Так, планируется оснастить региональный эндокринологический центр, созданный на базе Городского консультативно-диагностического центра № 1, а также создать и оснастить школы при амбулаторно-поликлинических учреждениях для пациентов с сахарным диабетом.

На 10 ноября в регистре в Петербурге находятся 178 726 пациентов с сахарным диабетом, в том числе 2622 – детей и подростков. Прирост за 10 месяцев 2023 года составил 10 611человек (6,3%). Распространенность сахарного диабета в Северной столице с 1970 года выросла в 4,7 раза, с 800 человек до 3774 человек на 100 тысяч взрослого населения.

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