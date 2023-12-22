Петербуржцам рассказали о симптомах диабета

Первыми признаками диабета являются сухость во рту, частое мочеиспускание, быстрая утомляемость.

В Городском центре медицинской профилактики рассказали петербуржцам о диабете. По словам медиков, это заболевание является самым распространенным в эндокринологии. Об этом сообщили в пресс-службе учреждения.

Первыми признаками диабета являются сухость во рту, частое мочеиспускание, быстрая утомляемость. Уровень глюкозы у больных повышен (норма 3,5 - 5,5 ммоль/л).

Для диабета первого типа (ранее известного как инсулинозависимый или детский диабет) характерно отсутствие выработки инсулина.



Диабет второго типа (ранее называемый инсулиннезависимым или взрослым диабетом) развивается в результате неэффективного использования организмом инсулина. Обычно его диагностируют у людей с лишним весом и у тех, кому не хватает физической активности. Заболевание развивается очень медленно и пациенты в течение 5–7 лет даже не знают, что имеют сахарный диабет второго типа. Самочувствие у больных ухудшается постепенно. Каждый второй пациент даже не знает о своём заболевании.

Ранее мы писали, что петербуржцам рассказали, чем опасно интервальное голодание.

Фото: Pxhere