Петербуржцам рассказали, чем опасно интервальное голодание

Эндокринолог призвала петербуржцев не увеличивать интервал голодания до 16 и более часов.

Врачи рассказали, к чему может привести экстремальное интервальное голодание. По словам эндокринолога Надежды Фетисовой, в некоторых случаях такая диета может привести к смерти. Об этом врач предупредила в эфире телеканала "Санкт-Петербург".

Интервальное голодание является крайне популярной системой питания. Его приверженцы считают, что если распределить свои приемы пищи в небольшой интервал 8, 6 или даже 4 часа, то за оставшиеся 16, 18 и 20 часов организм очистится. Достоинством такой диеты считается отсутствие ограничений в выборе продуктов. Эндокринолог призвала петербуржцев не увеличивать интервал голодания до 16 и более часов. Большой перерыв в приеме пищи может привести к серьезным диетическим интервенциям.

Кроме того, не каждому человеку можно переходить на интервальное голодание. Речь идет о пациентах с заболеваниями ЖКТ, желчного пузыря, нарушениями желчного оттока. Известно, что длительные голодания приводят к повышению риска сердечно-сосудистой смертности.

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